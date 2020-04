Médicos de Parintins atualizam protocolos para atendimento a casos de Coronavirus

Na noite deste sábado (18), os médicos do município de Parintins, que estão na linha de frente no combate à pandemia do novo coronavírus, participaram de reunião clínica para aperfeiçoamento dos protocolos de atendimento, atualizando tratamentos aos pacientes com COVID – 19. A meta é estar de acordo com as tendências mundiais de destaque e com melhores resultados clínicos.

O diretor clínico do Hospital Jofre Cohen, unidade referência para tratamento do coronavírus em Parintins, Daniel Tanaka, pontuou que o município conta com grande time de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e demais profissionais de saúde e apoio nesse momento decisivo do enfrentamento. “É importante reconhecer e agradecer especialmente às ações de nossos gestores, em nome do prefeito Bi Garcia, pelo sumário apoio nessa batalha”, disse Tanaka.

Ele ressaltou o entrosamento e respeito da gestão com a equipe médica que tem sido fundamental para alcançar um nível de atendimento diferenciado nesse momento difícil.

SECOM