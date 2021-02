Mega Sorteio do Grupo Barreirinha contemplou cliente com uma casa de R$ 40 mil

Na noite da última sexta-feira (5) foi realizado o maior sorteio da história do povo Ariramba. O Grupo Barreirinha, do empresário Zé Domingos, premiou 15 clientes através do Mega Sorteio do Grupo Barreirinha. Alexandre de Souza, morador da rua 31 de março (sede do município) foi contemplado com uma casa no valor de R$ 40 mil reais.

Devido às normas de distanciamento social, e obedecendo ao decreto municipal, o sorteio foi transmitido através de uma live nas redes sociais. Para validar o sorteio de forma transparente, foram convidados seis auditores, entre eles: Ludmila Bezerra (Advogada), Péricles Tavares (Sec. Saúde de Barreirinha), Irineu Neubaner (Padre de Barreirinha), etc.

O cantor barreirinhense Andrei Gomes iniciou os trabalhos agitando o público de casa, o artista fez sua apresentação ao lado de sua banda. A noite ainda contou com a participação de Gean Figueira, que é cantor, compositor e um nome promissor que surgiu em Parintins e vem ganhando destaque no cenário musical, ele faz parte da equipe do Boi Caprichoso.

As redes sociais foram tomadas por comentários em relação ao sorteio, até o momento da matéria, mais de 10 mil comentários foram registrados nas páginas que realizaram a transmissão do evento. Além do alcance de 80 mil pessoas.

Durante o evento foi mostrado alguns vídeos que relataram a origem do Grupo Barreirinha, a experiência dos ganhadores do sorteio em anos anteriores e a satisfação dos clientes em comprarem no Mercantil, Ferragem, Atacado, Eletro e se hospedarem Hotel Barreirinha.

Com o passar do tempo e os anúncios dos ganhadores dos demais prêmios, foi se afunilando até chegar a hora da verdade.

O momento mais aguardado do Mega Sorteio foi o anúncio da casa avaliada em R$ 40 mil. Péricles Tavares foi o responsável por pegar o cupom do premiado, após os auditores validarem o cupom, Zé Domingos anunciou que Alexandre de Souza, morador da rua 31 de março, na sede do município, foi contemplado com a casa. Após a divulgação o empresário proprietário do Grupo Barreirinha ligou para o maior premiado da noite e anunciou ao vivo que ele havia conquistado a casa própria.

Foi perceptível a animação dos familiares de Alexandre que festejaram bastante enquanto o mesmo conversava com Zé.

Além dos 15 prêmios foram sorteados duas recargas no valor de R$ 25 à dois internautas que interagiram ao longo da transmissão. A partir desta segunda-feira (8) todos os ganhadores podem comparecer ao Grupo Barreirinha, na rua Militão Dutra, portando os documentos oficiais para tomarem posse dos prêmios.

O Grupo Barreirinha através de Zé Domingos colaborou com mil brinquedos para as crianças do município, os brinquedos foram repassados à Igreja Matriz de Nossa Senhora do Bom Socorro.

Além do sorteio, a live rompeu a barreira municipal, internautas de Manaus, São Paulo e até do Japão estiveram assistindo o Mega Sorteio do Grupo Barreirinha.

Confira os ganhadores:

1 – 500 Reais em dinheiro

Nome: Selena Brandão

2 – 1 Cama de casal

Nome: Davi Bezerra

3 – 500 Reais em dinheiro

Nome: Iago Marques

4 – 1 Fogão de 4 bocas

Nome: Jorge Vitória

5 – 500 Reais em dinheiro

Nome: Eubin dos Santos

6 – 1 Máquina de lavar

Nome: Raimundo Miranda

7 – 500 Reais em dinheiro

Nome: Sandra Marinho

8 – 1 Celular A31

Nome: Rafael Rodrigues

9 – 500 Reais em dinheiro

Nome: Wellen Vasconcelos

10 – 1 Geladeira

Nome: Celso Tenório

11 – 500 Reais em dinheiro

Nome: Josimar de Souza

12 – 1000 Reais em dinheiro

Nome: Josimar Oliveira

13 – 1 TV 50 polegadas

Nome: Naiara Maia Pinto

14 – 1000 Reais em dinheiro

Nome: Gabriela Pimentel Silva

15 – Casa Nova no valor de R$ 40 mil

Nome: Alexandre de Souza

– Recargas no valor de R$ 25

1 – Cleide Brandão

2 – Antônio Clemilda

Por Manoel Rocha, Barreirinha, para o JI