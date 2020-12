Melhor Imagem JI-2020, é do fotógrafo Admilson Santarém

A Coluna ‘Olho Clínico’ apresenta nesta entrevista, o fotógrafo Admilson Santarém, mais conhecido no meio cinematográfico parintinense como Doug Henrique, vencedor do concurso de fotografia promovido pelo O Jornal da Ilha, “Melhor imagem JI 2020. ”

Doug Henrique (45) é administrador de empresas por formação, trabalha atualmente no setor contábil da prefeitura Municipal de Parintins.

Durante a entrevista, o fotógrafo revela algumas de suas experiências artísticas.

Doug Henrique sempre gostou de teatro e cinema. Desde adolescente criou gosto pela fotografia de forma amadora e também de atuar em peças teatrais e escrever textos . Já foi professor de artes cênicas na Escola de Artes Boi Bumba Caprichoso, por dois anos (2000-2001), realizou trabalhos voluntários de artes cênicas em escolas do município de Parintins. Seu interesse maior por fotografias partiu do momento que começou a atuar na arte cinematográfica. Segundo Doug, “Fotografia no cinema é algo muito importante para se obter um melhor resultado. Sempre nos meus roteiros, a minha maior preocupação é com os planos de imagem e os e efeitos criativos que isso vai proporcionar. É nesse ponto que entra a arte da fotografia que é a ferramenta principal também na sétima arte. Carlos Frazão, o criador do evento, foi muito feliz quando utiliza a fotografia como ferramenta de expressão social e revelação de talentos”, disse.

O fotógrafo soube do concurso três dias antes do término das inscrições, e utilizou apenas uma foto para apreciação dos jurados e foi contemplado.

(Modelo do calendário 2021, elaborado pela Gráfica João XXIII)

O vencedor receberá no programa WALTER LOBATO SHOW, pela rádio Clube, em data ainda a ser marcada, sua premiação de R$ 200,00, 1 Troféu Destaque Imagem 2020, e 1 assinatura anual do JI, a foto campeã vai estampar o Calendário 2021 do nosso JI impresso, que anualmente ofertamos na edição especial de fim de ano.

O Grupo de 9 Jurados foi composto por: Aroldo Bruce; Concy Rodriguez; Gil Gonçalves; Kedson Silva; Massilon Medeiros; Naldo Rodrigues; Telma Feijó (vencedora do ano passado); Sales Santos; e Walter Lobato.

A empresária Telma Feijó, vencedora do ano passado

O Presidente do Júri, Carlos Frazão, não teve direito a voto e os jurados escolheram a sua foto preferida por número e só após a contagem dos votos, o presidente divulgou os nomes dos participantes com a foto vencedora. “Sempre fui transparente em tudo que faço, e nunca os jurados souberam de quem eram as fotos. Eu mando as fotos com uma numeração e eles escolhem pelo número”, comentou Carlos Frazão.

Por Concy Rodríguez

Colunista JI.