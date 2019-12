MELHOR IMAGEM PARINTINS 2019

A empresária Telma Feijó foi a grande vencedora do concurso que escolheu a melhor imagem de 2019 de Parintins. Ela receberá o troféu JI-Destaque Melhor Imagem 2019, e 1 assinatura anual do jornal impresso. A sua foto será capa da edição especial do JI que circula no dia 30 de dezembro.

JI – Telma, você é fotógrafa profissional ou fez essa imagem apenas por achar bonita?

Telma – Não sou fotógrafa profissional, estava tomando um café no Píer e vi esse lindo Pôr do Sol e tirei as fotos.

JI – O que você sentiu quando soube que foi a grande vencedora, concorrendo com mais 12 fotos?

Telma – Me emocionei muito, nunca imaginei ganhar, fiquei muito feliz, um incentivo para continuar tirando as fotos. Obrigada querido, já me emocionei a primeira vez que você colocou minha foto no jornal, imagina agora.

JI – Como é o seu dia-a-dia de empresária do ramo do comércio, na sua loja Free Shop?

Telma – É de muita batalha, sempre querendo fazer o melhor pelos nossos clientes.

JI – Sua mensagem de fim de ano aos nossos leitores e internautas.

Telma – A minha mensagem a todos os leitores desse Jornal maravilhoso. Que Deus os abençoe com um novo Ano de muita paz, fé e que o amor pelo outro seja renovado a cada dia.

NR: “Vendo tantas fotos lindas no facebook, resolvi elaborar algo para homenagear nossos fotógrafos profissionais e amadores. Foi muito rápido, mas, organizado e com muita responsabilidade e transparência. Nossos jurados da Equipe JI foram: Walter Lobato, Angra Cardozo, Massilon Medeiros, Kedson Silva, Neto Santana, Naldo Rodrigues, Jorley Tavares e Aroldo Bruce. A imagem vencedora obteve 5 votos. No próximo ano, teremos votos dos internautas também. Obrigado, e parabéns da nossa Equipe JI. Feliz Ano Novo!”

Por Carlos Frazão/JI