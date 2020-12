Melissa Pinheiro é eleita Miss Parintins 2020: “Um sonho realizado”

(Foto: Márcio Costa/AM Em Pauta)

Melissa Pinheiro é a Miss Parintins 2020. Ela venceu o concurso de beleza contra outras nove candidatas finalistas. A final do Miss Parintins 2020 foi realizado na noite de sexta-feira, 4, por meio de live na página no Facebook do concurso e pelos portais, sites e blogs que fizeram a cobertura do evento, transmitindo diretamente do Hotel Amazon River. O concurso de beleza é promovido por Frank Freitas, sendo um dos acontecimentos mais esperado da cidade.

Na final do concurso as candidatas desfilaram na passarela três vezes, primeiro com traje indígena, segundo com traje de banho e o terceiro com traje social.

A beleza, carisma e desfile de Melissa Pinheiro foi o que se destacou aos olhos dos jurados em que a mesma se consagrou campeã do concurso. Ela recebeu a coroa e a faixa da Miss Parintins 2019, Anna Beatriz. “Estou muito emocionada, está sendo um sonho realizado, esperei muito por esse momento e estou muito feliz, batalhei muito, passei por muita coisa até chegar aqui onde estou hoje e sou muito grata a todos meus amigos, familiares e a todos que torceram por mim”, disse Melissa.

Em segundo lugar ficou Monizy Tila e em terceiro Denyse Moreira.

“Foi um concurso belíssimo, trajes belos. Esse ano tivemos o traje indígena que foi novidade concorrendo e já ficou. No próximo evento terá o traje indígena”, disse Frank Freitas.

Segundo Frank, cada candidata levou 10 convidados e foi respeitado as medidas de segurança para evitar o contágio da Covid-19. Ele disse ainda que o outro concurso organizado por ele, o Miss Parintins Teen, em que as candidatas são da faixa etária de 13 à 17 anos, que estava previsto para acontecer ainda esse ano, foi transferido para 2021 por conta da pandemia.

Por Gilson Almeida/parintins24hs