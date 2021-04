Mengão é bicampeão da Taça Guanabara

Flamengo comemora o título da Taça Guanabara (Foto: André Durão)

A sala que guarda as conquistas do Flamengo vai ganhar mais um troféu neste sábado, após a última rodada da fase de classificação do Campeonato Carioca . Com time misto no início, pensando também na Libertadores, o Rubro-Negro venceu o Volta Redonda por 2 a 1, no Maracanã, e faturou a Taça Guanabara, que este ano teve novo formato. Após Michael abrir o placar no fim do primeiro tempo, Bruno Barra empatou minutos depois. Mas, no segundo tempo, Vitinho fez o gol que garantiu a vantagem nas semifinais ao Fla com um chute da entrada da área.

Com a vitória, o Flamengo chegou aos 23 pontos e avançou com a primeira colocação para a semifinal. O time terá a vantagem do empate em pontos ganhos e saldo de gols, além do direito de exercer o mando de campo na primeira ou segunda partida. Com 21, o Volta Redonda é ultrapassado pela Portuguesa, cai para terceiro, mas ainda pode terminar em quarto, já que o Fluminense, com 19 pontos, ainda joga na rodada.

Fonte: https://globoesporte.globo.com/

Publicado por Carlos Frazão/JI