Mesatenistas disputam Rei da Raquete, dia 15, em Parintins

Na dia 15 de outubro, data de aniversário da cidade de Parintins, mesatenistas de Parintins, Juruti, Santarém e Itacoatiara disputam o Rei da Raquete, edição 2020. Idealizado pelo desportista José Maria Valente, a competição inicia as 18h e será realizada na Arena Senhor dos Exércitos, localizada na estrada Eduardo Braga.

Cerca de 16 atletas são esperados para a disputa do tênis de mesa, dentre eles, o atual campeão, o parintinense Júnior Fragata. José Maria Valente explica que o atual Rei da Raquete não paga inscrição, “ele casa o troféu e disputa para reconquista-lo, a exemplo do UFC com o cinturão”. A premiação aos vencedores gira em torno de R$ 1.200,00.

José Maria informa que os atletas parintinenses que quiserem participar do TORNEIO DO REI DA RAQUETE, tem que depositar em caixa, R$ 20,00, para garantir a vaga e tem até o dia 14 para paga a diferença, ou seja, R$ 80. “O número máximo de atletas, são 16. Itacoatiara, Santarém e Juruti devem vim com 3 atletas (número limite para cada município convidado participar)”, reafirma.

O idealizador do evento, garante que serão tomada todas as medidas de segurança com o uso de máscara e álcool em gel, reforçando que a própria mesa de disputa deixa os atletas distantes um do outro. Segundo ele, os parintinenses treinam todos os dias e “estão prontos para vencerem o torneio e garantirem que o troféu fique mais uma vez em Parintins”.

Kedson Silva/JI