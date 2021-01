Mesmo atento a Pandemia, vereador Babá Tupinambá apresenta demanda do bairro Paulo Corrêa

Preocupado em ajudar o povo parintinense nesse momento de pandemia da Covid-19, o Vereador Babá Tupinambá (PDT) também atua em busca de soluções para resolver os problemas que causam transtorno à população. O parlamentar acompanha os anseios coletivos nos bairros da cidade, para melhorar a qualidade de vida da população.

Com isso, o Vereador Babá Tupinambá repassou ao setor responsável pela Iluminação Pública do município a demanda da última Rua do Bairro Paulo Corrêa. “Agradeço a Prefeitura de Parintins, por meio da pessoa do Carioca e a equipe da Iluminação Pública da Secretaria Municipal de Obras, que atendeu o nosso pedido e ao apelo do morador Janerson Nunes Ferreira, com a troca da luminária do poste da conhecida Rua 17”, frisou.

Segundo relatos do morador Janerson Nunes, a falta de iluminação tornava o local de alta periculosidade. Com o atendimento do pedido do Vereador Babá Tupinambá, a claridade pela troca da lâmpada trouxe mais segurança aos cidadãos daquela área da cidade.

Mayara Carneiro/CMP