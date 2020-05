Micro, pequenas empresas e MEI devem receber ajuda para pagar conta de energia elétrica durante pandemia

A iniciativa é do deputado Saullo Vianna (PTB) e foi encaminhado em forma de indicação ao governo do Amazonas.

As micros e pequenas empresas, além dos micro-empreendedores individuais, devem receber ajuda para o pagamento do valor total das contas de energia elétrica durante os três meses da pandemia do novo Coronavírus. Este é o pedido do deputado estadual Saullo Vianna (PTB), encaminhado em forma de indicação ao governo do Amazonas. O objetivo é minimizar os efeitos econômicos trazidos pelo Covid-19.

“Essas empresas foram atingidas em cheio pela crise e está sendo difícil manter as contas em dia, principalmente quando o dinheiro não entra. Pensando nisso, venho apresentar uma indicação ao Governo, pedindo a destinação, durante três meses, de recursos para o pagamento do valor total das contas de energia elétrica de micro, pequenas empresas e MEI.”

No dia 11 de março deste ano, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou situação de pandemia pela contaminação do novo Coronavírus. No Amazonas, 12 dias depois, o governo decretou Estado de Calamidade Pública.

“Complementando as ações de enfrentamento à pandemia, penso que esta medida trará alívio para estes segmentos tão importantes para o desenvolvimento econômico e geração de emprego no Amazonas”, destacou o deputado, que também é empresário e empreendedor.

