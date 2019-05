Milhares de apoiadores de Bolsonaro participam de ato pró-governo na Ponta Negra

Entre os pedidos dos manifestantes estão a aprovação da reforma da previdência, a aprovação do pacote anticrime, continuidade das investigações da Operação Lava Jato e da CPI dos Cortes Superiores (Foto: Junio Matos)

Milhares de manifestantes estão reunidos na orla da Ponta Negra na tarde deste domingo (26) em um ato em apoio a Jair Bolsonaro (PSL) e das medidas do governo. Segundo a organização do evento, 10 mil pessoas entre integrantes de grupos organizados e também da sociedade civil participam. Ações semelhantes ocorrem em várias cidades do Brasil em apoio ao presidente da República.

O ato iniciou às 16h com uma oração realizada pelo pastor René Terra Nova e em seguida os manifestantes cantaram o hino do Brasil. Manifestantes usam, principalmente, roupas com cores verde e amarelo e carregam bandeiras do Brasil.

Entre os pedidos dos manifestantes estão a aprovação da reforma da previdência, a aprovação do pacote anticrime proposta pelo Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, continuidade das investigações da Operação Lava Jato e da CPI dos Cortes Superiores, conhecida como “Lava Toga”, que pretende investigar o poder judiciário no Brasil, e ainda a aprovação da Medida Provisória 870, que trata da reestruturação dos Ministérios.

Os manifestantes também fizeram críticas à imprensa, à Rede Globo de Comunicação, e aos protestos em defesa da educação do último dia 15, motivado contra os cortes anunciados pelo governo para os ensinos superior e técnico federais.

Um carro de som está concentrado em frente ao anfiteatro da Ponta Negra. Os manifestantes se revezam em discurso no microfone com palavras de apoio a Bolsonaro e às medidas do governo. Os manifestantes também gritam o lema da campanha de Bolsonaro: “Brasil acima de tudo e Deus acima de todos”.

Larissa Cavalcante/Portal A Crítica