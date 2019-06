Militar da Agência Fluvial de Parintins recebe a Ordem do Mérito Naval

Tweet no Twitter

Da esquerda para a direita, Sr. Sérgio Viana, Presidente da SOAMAR-Manaus, Capitão de Mar e Guerra Alexandre Veras, Capitão dos Portos da Amazônia e o Suboficial Sérgio Oliveira, Encarregado da Seção de Segurança do Tráfego Aquaviário da Agência Fluvial de Parintins.

O Suboficial SERGIO DE OLIVEIRA MOREIRA (E), lotado na Agência Fluvial de Parintins, recebeu da Marinha do Brasil, a medalha da Ordem do Mérito Naval, no Grau de Cavaleiro.

A entrega aconteceu na tarde desta terça-feira, dia 11, em Manaus, durante cerimônia de comemoração do 154º aniversário da Batalha Naval do Riachuelo.

A Ordem do Mérito Naval, criada pelo Decreto nº 24.659, de 11 de julho de 1934, se destina a premiar os militares da Marinha que tenham se destacado no exercício de sua profissão e, excepcionalmente, corporações militares e instituições civis, nacionais e estrangeiras, assim como personalidades civis e militares, brasileiras ou estrangeiras, que prestaram relevantes serviços à Marinha do Brasil.

A Ordem do Mérito Naval é composta por cinco graus: Grã Cruz; Grande Oficial; Comendador; Oficial; e Cavaleiro.

Os graus concedidos às personalidades civis correspondem aos cargos que elas desempenham. O Presidente da República é o Grão Mestre.

O Suboficial SERGIO serve na Agência Fluvial de Parintins desde 2012, no período acumulado já trabalha no município há mais de 10 anos, pois serviu nesta mesma Organização Militar em outro período (2001 a 2005). Casado com a Parintinense Noele, tem dois filhos, Serginho e Stella, completou 30 anos de caserna, tendo servido nos navios da Esquadra brasileira como o Porta Avião “Minas Gerais”, Fragata “Liberal” e Fragata “Defensora”.

Militar proativo, dedicado e comprometido, recebeu anteriormente as seguintes condecorações: Medalha Militar com passador de ouro, Medalha Mérito Tamandaré e Medalha Mérito Marinheiro 4 âncoras com passador de prata.

Segundo seu Comandante, Capitão Sá: “A dedicação ao trabalho, a paixão pelo que faz, seu profissionalismo e sua história na Marinha fazem do Suboficial Sérgio referência em nossa Organização Militar, angariando respeito e a consideração de todos nós. Decerto, muito merecida a mais importante Comenda da Marinha do Brasil. Como se diz na Marinha, para parabenizar um militar, BRAVO ZULU!!!”

Josene Araujo/Diretora de Comunicação da SOAMAR Parintins