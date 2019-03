Mini Garantido na luta para construir galpão central

Graças ao apoio de torcedores, amigos e parceiros, o Boi-Bumbá Mini Garantido deu início na semana passada a construção do galpão central de alegorias e fantasias. A diretoria do boizinho vermelho e branco do bairro Djard Vieira comemora o início dos trabalhos e afirma que a obra dará mais comodidade para a construção do projeto de arena do mini bumbá em 2019.

“A construção desse galpão é um sonho. Pois por muitos anos nossos artistas constroem nossas fantasias e principalmente alegorias, em locais inadequados, muitas vezes em meio a um sol escaldante. A finalização dessa obra importante que com ajuda de amigos e colaboradores já iniciamos, dará mais conforto para os nossos artistas trabalharem o projeto de arena e para ao término da disputa, possamos ter um local guardar e não mais ‘jogar fora’ como acontecia anteriormente”, destacou o presidente Neff Thales.

O vice-presidente Francirlano Matos agradece a todas as pessoas que ajudaram com a venda e compra de rifas, doações de materiais, colaboradores, sócios e amigos do boizinho. “Somos gratos à todos que colaboraram conosco! Mas ainda estamos precisando de doações de materiais de construção (prego, areia, cimento, seixo por exemplo) para que este sonho se concretize. Estamos na luta pela construção do nosso Galpão Central do Mini Garantido”, ressalta.

Quem puder colaborar e tiver interesse em ajudar é só entrar em contato pelos números de telefone:



Neff Thales:

Presidente (92) 99527-0083

Francirlano Matos:

Vice-Presidente: (92) 99537-4052

Francinalvo Matos:

Diretor Social: (92) 99526-5647

Lilian Lira:

1° Secretária: (92) 99330-4579

Clediane Soares

2° Secretária:

(92) 99261-8130

Assessoria do Mini Garantido