Mini Garantido promove feijoada nesse domingo

Conclusão do galpão de alegorias e fantasias e a execução do projeto boi de arena do mini Garantido para a disputa 2019 é o objetivo da feijoada que acontecerá no domingo, 28 de abril, a partir das 11h30min no Clube Cabos e Soldados.

O presidente Neff Thalles convida a população parintinense a prestigiar o evento e apoiar o boizinho vermelho e branco do Djard Vieira. “Convido a nação vermelha e branca, sócios e simpatizantes do boi-bumbá mini Garantido a trazer sua família e participar desse evento que nos ajudará a construir o sonho do nosso galpão”.

Com um completo serviço de bar e restaurante, o evento terá entrada e piscina liberada. A feijoada custa R$ 10,00 como as atrações musicais: Neto Show, Soló Show, Nike Souza e Gordinho Fortaleza com apoio da loja Stillu’s, Neuzoka Frios, Paris Auto Escola, Ideal Tecidos, Tenda do Nildo, Malharia Santos e do vereador Cabo Linhares.

Neff Thalles agradece a todas as pessoas, sócios e parceiros que ajudaram e tem ajudado na contrução do galpão do mini Garantido. “Essa feijoada nos ajudará para concluirmos esse nosso sonho do galpão e iniciarmos os trabalhos do nosso projeto de arena”, conclui o presidente.

Outros contatos para adquirir a feijoada:

Neff Thales (presidente) – (92) 9527-0083

Francirlano Matos (vice-presidente) (92) 99537-4052

Lilian Santos (secretária) (92) 99330-4579

Francinalvo Matos (diretor social) (92) 99526- 5647.

Assessoria Mini Garantido