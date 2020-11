Mini Vila Olímpica: Prefeitura de Parintins assina Ordem de Serviço para construção de ginásio

A Prefeitura Municipal de Parintins fez a assinatura da Ordem de Serviço de construção do ginásio poliesportivo e cultural da Mini Vila Olímpica. O ato administrativo aconteceu no gabinete da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), e reuniu representantes da empresa ganhadora da licitação para executar a obra e da administração municipal.

O documento autoriza o início dos trabalhos, obedecendo os padrões técnicos e as exigências descritas na Portaria N°340/2013. O subsecretário da Semosp, engenheiro Rodrigo Silva, informa que o projeto é fruto de um convênio firmado pela Prefeitura de Parintins e o governo federal no programa Calha Norte, oriundo de emenda parlamentar do senador Eduardo Braga (R$ 1,5 milhão) e contrapartida do município de Parintins (R$ 700 mil), totalizando aproximadamente R$ 2,5 milhões.

De acordo com a empresa que executará a obra, os trabalhos iniciam esta semana com construção de quadra, arquibancadas, banheiros, salas administrativas e cobertura.

A Prefeitura de Parintins dá continuidade ao projeto macro de construção da Mini Vila Olímpica do bairro de Palmares. “É uma luta muito importante, um compromisso da administração no sentido de construir essa obra e retomar o projeto. Vai ser o maior ginásio de Parintins com quatro lances de arquibancadas. Ele é dotado de uma infraestrutura muito boa que vai com certeza servir de maneira fundamental o esporte, o lazer e a cultura no município de Parintins”, disse o secretário de Obras, Lázaro Ferreira.

A Mini Vila Olímpica recebeu, recentemente, postes de iluminação e serviços de limpeza e drenagem. O projeto conta com ginásio poliesportivo, pista de atletismo, piscina olímpica, campo de futebol, salas para administração, lanchonetes e áreas de convivência. A obra é construída na área conhecida como Campo da Gávea, entre os bairros Palmares e São Vicente.

SECOM

Fotos: Eldiney Alcântara