Ministro do Turismo lança em Manaus o ‘Investe Turismo’

As estratégias do programa “Investe Turismo”, iniciativa do Governo Federal que visa qualificar profissionais e atrair investimentos para o setor de turismo no Amazonas, foram apresentadas nesta terça-feira (8), pelo ministro da pasta, Marcelo Álvaro Antônio, e pelo governador Wilson Lima durante o 8º Seminário Itinerante do Programa Investe Turismo – Manaus, realizado no Palácio Rio Negro, Centro.

“O setor [de turismo] impacta pelos menos 56 atividades econômicas do Brasil. No entanto, apenas 6,6 milhões de turistas estrangeiros e 60 milhões de brasileiros circulam no país todos os anos, numa população de 210 milhões de habitantes”, afirmou o ministro.

Os municípios de Novo Airão, Presidente Figueiredo e Manaus ocupam a posição de destaque nas ações previstas pelo programa. Os recursos serão administrados pelo Sebrae junto com as secretarias estaduais.

O governador Wilson Lima enfatizou as iniciativas em infraestrutura e na melhoria do atendimento aos visitantes, atentando para a vocação turística de cada localidade.

“É um turista altamente qualificado, que vem dos Estados Unidos e da Europa, e precisa de um padrão diferenciado de atendimento”, observou. “O Amazonas é amplo e complexo, portanto é necessário trabalhar as especificidades e riquezas das calhas do rio Madeira, Negro e Solimões”, explicou.

Capitaneado pelo Ministério do Turismo em parceria com o governo do Amazonas e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o programa irá contemplar trinta rotas turísticas no Brasil.

