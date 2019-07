Miss Beleza Parintins, Letícia de Liz, eleita Miss Brasil Petit e vai representar o Brasil em El Salvador

Tweet no Twitter

Além desse título, a Miss amazonense recebeu o título de Miss Real Beleza por ter defendido o seu projeto social “VOICES (Violência Obstétrica: Instruir o Combate Evitando o Sofrer).

Letícia de Liz, Miss Beleza de Parintins 2019, representou a microrregião amazonense no Concurso Belezas do Brasil, alcançando o 3º lugar do concurso nacional.

Com seus 1.56m, distribuídos harmonicamente em 48 quilos, Letícia defendeu a beleza das “baixinhas” e emocionou em sua resposta final.

A estudante de direito de 22 anos, ainda teve a oportunidade de discursar sobre a educação.

Todo esse brilho lhe rendeu o título de Miss Brasil Petit 2019 e o direito de representar o país no concurso Miss Petite International 2020, em El Salvador, América Central.

No decorrer do seu reinado, a Miss expandiu o assunto Violência Obstétrica aos interiores do Baixo Amazonas e na capital, dando palestras, visitando unidades de saúde e levando informação às parturientes, bem como seus direitos e deveres.

No mês de janeiro, ela esteve em Barreirinha, interior do Amazonas, onde visitou e palestrou na Unidade de Saúde Giovanna Galli.

Na oportunidade, conversou com a equipe médica da UBS e também com as grávidas e seus familiares.

Além disso, visitou também a prefeitura da cidade e sua Secretaria de Saúde, com o intuito de firmar a luta contra a Violência Obstétrica, a ideia central do seu Projeto Social.

Sua trajetória no mundo miss começou em um concurso nas redes sociais, chamado “Miss Por Um Dia”, realizado pela página Missology Amazonas, onde venceu o concurso defendendo o empoderamento das mulheres de baixa estatura.

Ela estará de passagem aqui em Parintins, na próxima quarta, dia 07/08, pela manhã, nos avisa sua Assessoria de Imprensa.

Publicado por Carlos Frazão/JI