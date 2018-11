Miss Brasil, amazonense Mayra Dias embarca rumo ao Miss Universo

A mais bela mulher brasileira viajou para Bagkok, capital da Tailândia, onde será realizado o concurso Miss Universo no próximo dia 16 de dezembro (Foto: Reprodução/Instagram)

A Miss Brasil Be Emotion 2018, a amazonense Mayra Dias, embarcou na manhã desta segunda-feira (26) rumo a Bangkok, na Tailândia, onde será realizado o concurso Miss Universo no próximo dia 16 de dezembro. Antes de viajar, a mais bela mulher brasileira falou nas redes sociais sobre as expectativas para o evento.

“Chegou a hora, meus amores! Vou com o coração tranquilo e com a certeza de que darei o meu melhor para representá-los da melhor forma possível”, disse Mayra em publicação no Instagram. A jovem de 27 anos, nascida em Itacoatiara, também fez agradecimentos. “Agradeço a Deus por tudo, aos meus familiares e amigos, a todos os meus parceiros, à equipe do Miss Brasil, apoiadores e fãs. Conto com a torcida e o apoio de todos vocês. Rumo ao Miss Universo”.

Mayra Dias foi coroada Miss Brasil no dia 26 de maio deste ano durante cerimônia na cidade do Rio de Janeiro. Desde a coroação, a amazonense estrelou campanhas de moda, participou de eventos e foi condecorada como embaixadora da Fundação Amazonas Sustentável (FAS), que desenvolve ações em comunidades ribeirinhas no interior do Estado.

Em entrevista ao Portal A Crítica logo após ser coroada como Miss Brasil, Mayra Dias falou da importância de levar ao mundo a mensagem de preservação da Amazônia e também sobre empoderamento de mulheres. “Eu me identifico com causas voltadas para as mulheres, sobretudo que trabalhem a autoestima e o empoderamento. Eu quero e preciso falar da Amazônia, enfatizando a importância da preservação”, declarou.

acritica.com