Missa abre semana comemorativa ao Dia Nacional do Idoso em Parintins

Parintins iniciou nesta segunda-feira, 27 de setembro, a semana comemorativa ao Dia Nacional do Idoso, comemorado em 1º de outubro. Uma missa realizada na catedral de Nossa Senhora do Carmo deu início às comemorações. Usuários do Programa do Idoso, prefeito Bi Garcia (DEM), primeira-dama Mayra Dias, secretária de Assistência Social, Zeila Cardoso, e demais secretários participaram do momento religioso.

A semana comemorativa prossegue na terça-feira com atividades nas UBS de referência do programa do idoso. Na quarta os idosos participarão de atividade recreativa na Associação Comercial (bingo, torneio de pênalti, hidroginástica, danças, dominó baralho e ensaio fotográfico). A programação prossegue na quinta-feira com atividade realizada no SENAC (corte de cabelo, sobrancelha e limpeza de pele), e encerra na sexta-feira com caminhada realizada na Praça da Liberdade.

O prefeito Bi Garcia destaca que a missa marca o início da comemoração de todo o trabalho realizado pela Prefeitura com os idosos. Segundo o prefeito, a administração municipal tem um cuidado redobrado com o público idoso, direcionando políticas públicas na assistência social, saúde e educação. “É um momento de reflexão, de reconhecer e valorizar cada vez mais os nossos idosos. Nós temos políticas bem claras para cuidar bem de todos os idosos”, evidencia.

Fortalecendo as ações de saúde direcionadas aos idosos, a Prefeitura de Parintins está contratando dois médicos geriatras neste mês. Os profissionais atuarão quinzenalmente no município, como anunciou o prefeito Bi Garcia.

SECOM

Fotos: Éder Repolho