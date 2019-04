Mister Parintins, na lista dos semifinalistas do Mister Amazonas

Mateus Maciel vem se preparando para a semifinal do tradicional concurso, e nesta segunda-feira passou por entrevistas e seção de fotos em estúdio em Manaus.

Mateus Maciel Alves, garoto do Palmares onde foi criado e viveu desde sua infância até mudar-se para Manaus a fim de cursar a faculdade de engenharia elétrica, aos 21 anos, foi escolhido o homem mais bonito da ilha, no conceituado concurso MISTER PARINTINS 2019, em dezembro, por 14 jurados categorizados, no salão nobre do Amazon River Hotel, sendo também o mais votado pelo júri popular. O jovem vai representar Parintins no concurso estadual, e, vencendo será o candidato do estado do Amazonas, no MISTER BRASIL.

Antes da Finalíssima do concurso que acontecerá em data ainda a ser definida, o jovem vem sendo testado em entrevistas e seção de fotos para a disputa do grande concurso que é uma franquia do Mister Brasil Tur.

Tivemos um rápido bate-papo com o jovem Mateus.

JI – QUANTOS CANDIDATOS ESTÃO NA FINAL?

Mateus Maciel – Foram classificados apenas seis candidatos, dentre os quais, eu para representar orgulhosamente, o Município de Parintins.

JI – QUAL A SUA EXPECTATIVA PARA ESSA DISPUTA DE HOMEM MAIS BONITO DO AMAZONAS?

MM – Estou me dedicando ao máximo para conquistar mais esse título e dar orgulho para o povo da minha querida e amada cidade de Parintins.

JI – QUAIS SEUS PATROCINADORES NESTA FINAL DO CONCURSO? SUA MENSAGEM A ELES E SUA TORCIDA.

MM – Neste Concurso conto com o patrocínio dos cirurgiões dentistas: Dr.Ângelo Maklouf e Dra.Paula Manuelly, aos quais sou grato.São excelentes profissionais que transformam sorrisos e incentivam a realização de sonhos.

Obrigado por acreditarem no meu potencial e me impulsionarem a seguir nessa jornada. Quanto aos meus conterrâneos, peço que continuem torcendo por mim e que vença o melhor. Sempre digo: Que seja feita a vontade de Deus, tudo que acontece comigo é permissão Dele.

Agradeço também aos meus familiares que sempre acreditam e apoiam os meus sonhos.

Carlos Frazão/JI

Fotos: Divulgação