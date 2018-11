Mister Parintins será escolhido sábado

Tarcísio Gonzaga (ao centro) comanda o megaevento no salão nobre do Amazon River Hotel.

Valorizando a beleza e expandindo o potencial masculino parintinense no Estado e principalmente no Brasil, com a presença confirmada do Mister Teen Models Brasil 2018, David Prestes, acontece nesse sábado (01 de dezembro) no salão nobre do hotel Amazon River, a segunda edição do Mister Parintins 2018.

Abrilhantando a noite festiva, a Miss Parintins Paloma Beltrão e as duas rainhas do folclore, Brenda Beltrão (Garantido) e Cleise Simas (Caprichoso) farão uma participação especial na abertura do concurso que escolherá entre os treze finalistas:Lucas Farro, Aleff Barbosa, Kennedy Rondon, Raí Souza, Brenner Carvalho, Breno Lima, Mateus Maciel, Raony Silva, Gean Carlos Albuquerque, Nicolas Nunez, Thiago Abecassis, Thiago Tenório e o atual mister, defendendo o posto, Jardel Souza, o homem mais bonito da Ilha Tupinambarana.

Critérios de Avaliação

Ação Social de Brenner Carvalho, junto aos jovens do Bombeiro Mirim

Sobre os critérios a serem julgados, o coordenador do evento, Tarcisio Gonzaga informa que “os candidatos vêm sendo avaliados desde sua inscrição, e ao longo do concurso tiveram inúmeras atividades no qual uma das mais marcantes foi a ação social mobilizada pelo candidato de acordo com a sua linha de pensamento e necessidade. Para essa última etapa, os selecionados serão avaliados por 14 jurados, todos envolvidos em alguma área relacionada ao concurso, com seus nomes mantidos em sigilo para preservar a seriedade do evento nos critérios: beleza, desenvoltura, passarela, simpatia e oratória”.

Tarcisio Gonzaga com a fotógrafa Simone Brandão, trabalho intenso para o grande evento.

Tarcisio Gonzaga destaca que o Mister Parintins tem vaga garantida no mister Amazonas, “mas o principal objetivo do concurso é levar o nosso vencedor para concorrer a um dos maiores concurso nacional que é o mister Brasil (CNB), no qual o vencedor poderá representar a Ilha de Parintins”.

Processo de Escolha

Quanto ao processo de escolha, Tarcisio explica que quando terminou a primeira edição, a comissão iniciou buscas para o novo mister através das redes sociais ou em lugares públicos, pelo menos três dos 23 candidatos foram encontrados em lojas ou em lugares públicos. “Existem meninos que realmente não saem de casa e dificilmente estão nas baladas e quando deparamos com rapazes que tem o perfil não hesitamos em convidar. Às vezes o convidado não aceita, mas na sua grande maioria a resposta é positiva. O mais legal é o agradecimento que esses convidados retribuem a coordenação, pois é durante o processo do concurso que os candidatos entendem a seriedade e grandiosidade do concurso”, frisou.

As Inscrições

De acordo com o coordenador do concurso, foram ao todo 23 inscritos e nas primeiras avaliações somente 13 foram selecionados para a final. “Todos os candidatos preencheram uma ficha de inscrição, no qual, foram avaliados por uma banca julgadora formada por fotógrafos, coordenadores e os mister atuais, onde os candidatos passaram por uma entrevista e ficavam a vontade para mostrar um pouco da sua desenvoltura na passarela e em seguida fizeram uma pequena seção de fotos com a fotografa Simone Brandão, onde dos 23 inscritos, 13 partiram para a final”, explicou.

Ingressos e Mesas

Desde já, Tarcisio Gonzaga agradece os parceiros que de alguma maneira estão colaborando com o concurso, sendo em sua maioria do ramo da moda e da beleza. Quanto a ingressos, mesas ou mais informações sobre o concurso é só ligar para o contato (92) 99506-1754 (Tarcisio Gonzaga).

Kedson Silva/JI

Fotos: MISTER PARINTINS