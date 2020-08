Mocambo e Caburi recebem caminhões multiuso

As agrovilas de Mocambo e Caburi, zona rural de Parintins, receberam neste domingo (23) dois caminhões basculantes que irão auxiliar os moradores em diversos setores de atividades econômicas e sociais. A ação foi promovida pela Prefeitura de Parintins.

No Caburi, a entrega contou com participação de moradores e trabalhadores do setor primário que se beneficiam com o veículo. Segundo o titular da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), Lázaro Ferreira, a caçamba terá inúmeras funcionalidades para os comunitários. “Esse caminhão é multiuso. Ele vai servir à comunidade como um todo. Ele vai servir para o produtor, para o comerciante, para o funcionário público. Ele vai servir para que a comunidade possa se utilizar da melhor forma possível”, esclareceu.

Para o presidente do Mocambo, Francisco Oliveira, o veículo atende uma grande demanda dos comunitários. “Esse caminhão chegou na hora certa. Nós estávamos precisando de um veículo desse, onde a comunidade pudesse usufruir. Nós estamos aqui sem um transporte desse, até particular é difícil. Nós queremos agradecer à Prefeitura de Parintins”, disse.

Produtores do Mocambo reuniram no Mocambódromo para também receber o veículo. A presidente da Associação dos Moradores de Nossa Senhora de Lourdes (AMBANZEL), Glaucia Caldeira, informa que a região tem bastante produção no setor primário e precisa de meios para o escoamento. “Vamos ter como escoar nossos produtos. Vamos ter como ir plantar e produzir. Então, isso está sendo muito importante para todos nós mocambenses”, destacou.

A entrega dos veículos também faz parte do Programa Municipal de Escoamento da Produção, que tem como objetivo apoiar ações que possibilitam o escoamento da produção rural de Parintins. De acordo com o secretário de Pecuária, Agricultura e Abastecimento, Edy Albuquerque, também foram entregues caminhões à comunidades do município (Quebra, Murituba, Vila Amazônia e Zé Açú), além de acompanhamento técnico. “Nós elaboramos um plano de ação do setor primário, onde temos cadeias produtivas que estamos trabalhando”, informa Albuquerque.

Os caminhões tem multifuncionalidade, podendo ser utilizados para atividades de escoamento da produção rural, bem como para trabalhos do cotidiano da comunidade em outros setores. Cada veículo foi entregue a um motorista habilitado, que, junto com a presidência da comunidade, organizará o uso do bem móvel.

SECOM