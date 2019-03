As vias públicas do Distrito do Mocambo do Arari ganharam 250 mudas de Oitizeiros e Pau-Pretinho. A ação da Prefeitura Municipal de Parintins, que tem como objetivo contribuir para a melhoria da qualidade ambiental do local foi coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Sedema), em parceria com o vereador Renei Serrão e contou com a ajuda de comunitários para realizar o plantio.

Bruna Karlla/SECOM