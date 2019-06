Moção de Aplausos para os organizadores do 1° Torneio de Pesca Esportiva

Na sessão ordinária dessa Segunda-feira, 03 de junho, o vice-presidente do Poder Legislativo, vereador Tião Teixeira (PTB), destacou sucesso do 1° Torneio de Pesca Esportiva no Canta Galo, na comunidade do Aninga, no domingo, (02). Assim, reconheceu a importância do evento, que marcou o início da Semana do Meio Ambiente com o incentivo à prática do ‘Pesque e Solte’ do Tucunaré. O parlamentar, elogiou a iniciativa dos pescadores esportivos em recolherem o lixo encontrado no Canta Galo e rendeu Moção de Aplausos aos organizadores. Tião Teixeira criticou a pesca predatória do tucunaré e se comprometeu em atuar, junto com o presidente, Telo Pinto (PSDB), para fomentar o turismo da pesca esportiva.

O presidente da Câmara Municipal de Parintins, Vereador Telo Pinto (PSDB), destacou sua participação no 1° Workshop de Gestão Pública, realizado nos dias 30 e 31 de maio, promovido pela Câmara de Gestão Pública do Conselho Federal de Administração (CFA) e Conselho Regional de Administração do Amazonas (CRA-AM). Gestão Estratégica de Serviços Municipais de Água e Esgotos (Gesae) e Índice de Governança Municipal (IGM) foram pautas do primeiro dia do evento. Tais ferramentas são disponibilizadas de forma gratuita. O parlamentar explicou a finalidade de cada e destacou a importância para contribuir com que a gestão pública possa ser cada vez mais eficaz.

A vereadora Vanessa Gonçalves (PROS), enquanto Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor solicitou o relatório referente à fiscalização realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM) em postos de combustíveis e estabelecimentos comerciais de Parintins. Por meio de Indicação, apresentada durante sessão plenária, ressaltou a importância das ações no interior do Estado. Defensora do projeto de instalação do Procon/Am nos municípios do Baixo Amazonas, Vanessa reiterou a necessidade de funcionamento do órgão de proteção ao consumidor a fim de garantir a qualidade dos serviços prestados na cidade.

As atividades plenárias foram interrompidas e a Sessão suspensa após queda no fornecimento de energia elétrica. A falta de energia ocorreu aos 10 minutos de pronunciamento do Presidente da Casa Legislativa. Por este motivo, somente os três parlamentares utilizaram a Tribuna para discursar.

Assessoria de Comunicação da CMP