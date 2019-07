Modalidades individuais de Parintins encerram participação no JEAs com doze medalhas

Doze medalhas no total, sendo sete de ouro, uma de prata e quatro de bronze. Foi o desempenho nos três dias de competição das equipes parintinenses nas modalidades individuais (Atletismo e Tênis de Mesa) dos Jogos Escolares do Amazonas, JEAs 2019, que encerraram no sábado, 19 de julho. As provas aconteceram na Vila Olímpica.

Confira os Medalhistas

Ouro

-Adriene Ribeiro (Ifam) 400m.

– Diogo Marinho (Ceti) salto em distância.

– Kael modesto (Ceti) tênis de mesa.

– Kaio Rodrigues (Carmo) 100m.

– Kaio Rodrigues (Carmo) 200m.

– Luan Lucas Xavier (Ceti) salto em altura.

– Manuela Matos (Ceti) salto em altura.

Prata

-Adriene Ribeiro (Ifam) 200m

Bronze

-Elen Cris Paixão (Luz do Saber) Lançamento Dardo

– Janaina Gabriela (Ceti) Tênis de Mesa

– Stefany de Souza (Dom Gino) Arremesso de Peso)

– Kedma Pereira (Ceti) 800m

