Morre “Badu”, ex-presidente e ex-padrinho do Boi Garantido

Faleceu no domingo (21) o ex-presidente e padrinho do Boi Garantido, Emanoel Faria, conhecido como Badu, aos 86 anos, de causas naturais.

Badu foi amigo do fundador do bumbá Lindolfo Monteverde e era integrante da batucada o qual tocava o tradicional xeque-xeque.

Ele foi o segundo presidente eleito do boi na década de 80. Por meio de nota a Associação Folclórica Boi-Bumbá Garantido lamentou a perda do batuqueiro.

Nota de pesar

A Associação Folclórica Boi-Bumbá Garantido vem publicamente lamentar o falecimento do sócio e ex-presidente, Emanoel Faria, o “Badú”, neste domingo (21), em Parintins. Badú foi também um ilustre e histórico batuqueiro, que com seu rocar contagiava a nação encarnada, além de ter sido amigo do nosso fundador Lindolfo Monteverde, padrinho e torcedor apaixonado pelo boi da Baixa do São José.

A diretoria do Boi Garantido e toda nação vermelha e branca se solidarizam com os familiares e amigos neste momento de perda.

Fábio Cardoso

Presidente do Boi Garantido

Messias Albuquerque

Vice-presidente do Boi Garantido

Gilson Almeida | 24 Horas

[email protected]