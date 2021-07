‘Motociata’ em Manaus presta solidariedade a Bolsonaro

O evento chegou a ser suspenso em Manaus, após o presidente Jair Bolsonaro apresentar problemas de saúde, no início da semana

Apoiadores de Jair Bolsonaro em Manaus realizaram uma ‘motociata’, na manhã de sábado (17), em solidariedade ao presidente, que está internado em São Paulo (SP) desde a última quarta-feira (14). As motocicletas saíram da Avenida do Turismo, na zona oeste da cidade.

De acordo com a organização do evento, cerca de 3 mil motos se concentraram em frente ao Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam/Sivan) e de lá percorreram um trajeto até chegarem ao Complexo Turístico da Ponta Negra.

“O motivo de nós mantermos essa motociata é um ato de solidariedade. Foi uma decisão que nós tomamos em conjunto com as lideranças dos motociclistas que convidaram ele (Bolsonaro), e também com as lideranças dos movimentos conservadores”, explicou um dos representantes da liderança de Bolsonaro no Amazonas, coronel Menezes.

Participantes

O ato em Manaus contou com participantes até mesmo de outros Estados. Filomena da Silva e o marido vieram de Boa Vista (RO) para prestar apoio a Jair Bolsonaro. “Viemos para mostrar nosso apoio ao presidente. Roraima está com ele e o pessoal do Garotos do Asfalto apoia ele e muitos outros (motoclubes) que tem lá (Boa Vista). Estamos em peso com Bolsonaro”, destacou a apoiadora.

Após sair da Avenida Turismo, a motociata seguiu em direção a Ponte Jornalista Phelippe Daou e encerrou o percurso na Ponta Negra. Durante o encerramento do ato, o presidente falou com os apoiadores através de chamada de vídeo.

