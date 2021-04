Motorista ganha R$ 10 mil no sorteio da Nota Fiscal Amazonense

No sorteio mensal de nº 59 da campanha Nota Fiscal Amazonense (NFA), o motorista Wildemir da Silva foi um dos sortudos. Ele vai receber na conta bancária o crédito de R$ 10 mil. Ao receber a notícia, logo após o sorteio, que ocorreu na manhã desta quarta-feira (14/04), na sede da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM), ele engasgou de tanta emoção.

“Nossa, que notícia boa! Minha casa no bairro da Alvorada há anos espera a cerâmica do piso que eu ainda não tive condições de comprar. Este dinheiro vai me ajudar nessa reforma”, declarou o participante persistente da NFA. Wildemir informou ainda que o prêmio representa a coroação de um esforço repetitivo. “Onde compro, seja no supermercado ou no posto de gasolina, eu coloco o CPF na nota. Valeu a pena”, celebrou o motorista, emocionado.

Concorreram no sorteio cerca de 226 mil pessoas com mais de 4 milhões de bilhetes eletrônicos. Participaram os cidadãos inscritos na campanha e que colocaram o seu CPF nas compras feitas de 1º a 31 de março. A cada R$ 50 em compras no período, o sistema gerou um bilhete eletrônico para o participante.

Além das pessoas, entidades sociais inscritas na NFA também ganham prêmios. “Toda vez que um ganhador é sorteado, vamos supor, com um prêmio de R$ 10 mil, um valor de R$ 4 mil à parte, ou seja, 40% do valor do prêmio, é destinado às entidades sociais que participam da campanha. Nós temos 112 entidades sociais participantes até o momento, e qualquer município dos 62 que formam o Amazonas pode participar, não é um concurso que acontece apenas na capital”, informou o coordenador da campanha, auditor fiscal Augusto Bernardo Cecíclio.

Augusto Bernardo assinalou ainda que são três tipos de sorteio na campanha. “(Há) os diários, nos quais temos cinco prêmios de R$ 200 e um de R$ 1 mil todos os dias, de domingo a domingo; os mensais, que são feitos na virada do mês, baseados no sorteio da Loteria Federal; e, finalmente, na virada do ano, nós temos os prêmios maiores, envolvendo todas as notas fiscais emitidas no decorrer do ano anterior”.

Ganhadores – Neste sorteio mensal, o prêmio de R$ 5 mil foi para Jeane Campos, Hugo Moreira, Eliandra Cruz, Maria de Nazaré dos Santos, Matheus Nogueira, Clyssia da Silva e Denny Carvalho. Ganharam o prêmio de R$ 10 mil Robermar Morais Junior e Wildemir Serra. O grande prêmio de R$ 20 mil saiu para Adriana da Silva.

Além dos ganhadores, a Campanha Nota Fiscal Amazonense também paga um valor correspondente a 40% do prêmio de cada vencedor (pago à parte do valor do prêmio, que é integral) para uma das mais de cem entidades sociais vinculadas à campanha. O contribuinte indica a instituição que deseja “apadrinhar” já no ato de inscrição na campanha.

O Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC) apadrinhado pela contribuinte vencedora do prêmio principal, receberá um valor de R$ 12 mil. O abrigo Moacyr Alves terá direito a um prêmio de R$ 6 mil; a associação de Apoio à Criança com HIV (Casa Vhida) e a Associação de Amigos Autistas do Amazonas (AMA) receberão R$ 4 mil, cada; e receberão prêmios de R$ 2 mil a Casa Mamãe Margarida e o Lar das Marias.

Como participar – Para participar dos sorteios futuros, basta acessar o site https://nfamazonense.sefaz.am.gov.br e se inscrever. Após isso, é só informar o CPF nas compras. O ato de cidadania, além de ajudar o Estado a combater a sonegação de impostos, permite que o contribuinte concorra a prêmios diários, mensais e especiais (anual).

Para quem já participa da campanha, além de cruzar os dedos para ser um dos contemplados, vale lembrar que é sempre bom manter seus dados cadastrais atualizados: número de celular e informações bancárias. A cautela permitirá que a Sefaz-AM credite o valor do prêmio sem empecilho.

Na edição desta quarta-feira, a Sefaz-AM tentou entrar em contato com a ganhadora do prêmio de R$ 20 mil, mas o telefone não constava como existente.

