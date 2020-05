Mototaxistas em Parintins têm classe valorizada em meio a pandemia

Além de proporcionar assistência aos associados doentes e acidentados com a criação de uma mini farmácia, parcerias com lojas de autopeças para manutenção de suas motos e malharias para elaboração de fardamentos, o presidente da Cooperativa dos Mototaxistas de Parintins (Coopmoto), Babá Tupinambá vem realizando e buscando novas parcerias em prol à classe.

A afirmação é do mototaxista Thiago de Freitas, que destaca que em meio a pandemia do coronavírus (Covid-19), o presidente da Coopmoto, “não mede esforços para nos ajudar, com essa pandemia, já tivemos doação de máscara aos associados e de cestas básicas que ele correu atrás para conseguir com a ajuda de alguns empresários e da prefeitura”.

Segundo Thiago Freitas, com a entrada do Babá Tupinambá na gestão, a cooperativa dos mototaxistas teve mais união entre os associados, além da mudança na localização do escritório que deu mais conforto e acesso rápido aos mototáxis. Ele conclui destacando ” a primeira ação da nova gestão veio com a inauguração do novo escritório da cooperativa, com nova mobília, horário de funcionamento, valorizando a classe, que buscava reconhecimento pelo trabalho desenvolvido”.

No dia 1° de Maio (Dia do Trabalhador), o presidente da cooperativa enviou a cada mototaxista uma mensagem de motivação, resumindo a luta diária da classe em meio a pandemia e o compromisso da gestão com os associados.

Mensagem

Levantar todas as manhãs em busca do pão de cada dia. Assim tem sido o reflexo do esforço e da determinação dos nossos guerreiros. Apesar dessa pandemia, não é tempo para desanimar, não podemos desistir, mas sempre acreditar que as coisas irão mudar para melhor.

Palavras chaves que definem a nossa classe: conquista, respeito, dedicação, responsabilidade, dignidade, lutas, orgulho e compromisso, nos motivam a trabalhar em equipe por um único objetivo – garantir e conquistar melhorias aos nossos associados.

Parabéns pelo Dia do Trabalhador aos nossos guerreiros mototaxistas!

Presidente da Coopmoto – Babá Tupinambá

Da Redação/JI

Foto: Divulgação