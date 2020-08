Movimento dos Pré-candidatos visando prefeitura de Parintins antes das convenções 2020

Quanto maior número de partido, maior número de televisão e rádio (Charge: Jucelino Ribeiro)

É chegado o momento da onça beber água, com diz na gíria cabocla. E a partir de 31 desse mês de agosto o Tribunal Superior Eleitoral libera até 16 de setembro de 2020, a realização de convenções destinadas a deliberar sobre coligações e a escolher candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador (Lei n° 9.504/1997, art. 8º, ​caput​).

Enquanto a convenção não chega os pré-candidatos a prefeita e prefeito de Parintins articulam em duas frentes. Uma mais aberta em busca de maior visibilidade e aproximação do eleitorado nos bairros e interior, na chamada pré-campanha, na qual são proibidos de pedir voto e na outra frente, envolvendo idas e vindas até Manaus, Capital, para garantir o máximo de Partidos.

Joselito Araújo pré-candidato do PT praticamente teve de abandonar a estofaria a qual atende para móveis, sofás, cadeiras e curativos de carros e motocicleta e prioriza o desejo de ser a melhor oposição ao eleitor. Para isso Joselito aguarda uma possível aliança com PCdoB, PSOL e PSTU.

O prefeito Bi Garcia (DEM) candidatíssimo a reeleição conta nos dedos o dia para começar a campanha. Geralmente iniciava entre 04 e 5 de Agosto. Mas com a mudança do TSE devido a pandemia do Coronavírus, deve muda para 04 de setembro ou outubro. O pré-candidato vai disputar a primeira eleição no DEM. E finalizou a primeira quinzena do mês de Agosto com articulação e dialogo com mais de 10 partidos entre eles PL, PSD, PSDB, Patriotas, PV, PDT, PSD, Republicanos, PSL, PP, PRTB, Podemos, Solidariedade e DEM.

O prefeito Bi Garcia trabalha já para o nome dele não está na listagem final do TCE sobre inelegibilidade de prestação de contas.

Nesta semana a prefeitura recebeu recursos federais, de emendas do senador Omar Aziz (PSD) para continuar o recapeamento asfáltico nos bairros.

Márcia, Juscelino e Nega

A empresária Márcia Baranda MDB deixou o programa de Rádio Caldeirada, na qual interagia com os ouvintes e também visitava a casa do público pelo menos duas vezes na semana. Márcia aguarda movimentação para anunciar os prováveis parceiros. O MDB acredita que o eleitor pode surpreender nas urnas.

A vereadora Maria Alencar a Nega, pré-candidata e que dirige o PSC em Parintins contabilizar a presença do PTB, digito no estado pelo vice-governador Carlos Almeida e buscar mais partidos. Nega teve muita visibilidade na Rádio Câmara e programa de TV Olho Aberto, na qual viveu vários personagens para abordar temas locais.

O advogado Juscelino Melo Manso tem a liberdade no PSB Regional para fechar alianças e colocar o time na rua. Ou como ele mesmo faz caminhando ou pedalando de bike nos bairros. Juscelino utilizou muito as redes sociais e canal de youtuber para suscitar debates de vários temas do cotidiano do parintinense como a lixeira pública, habitação e agua potável.

Em comum os pré-candidatos (as) Maria Alencar, Juscelino Melo Manso e Marcia Baranda devem manter dialogo até o prazo final das convenções e quem sabe montar um blocão. Na conjuntura atual nenhum é vice de ninguém.

Partidos como REDE Sustentabilidade, PMN, NOVO que não se manifestaram ainda estão de olho. O PMB- Partido da Mulher Brasileira está na orbita do ex-prefeito Alexandre da Carbrás, que também deve entregar defesa sobre o nome dele aparecer na lista dos fichas sujas do TCE antes que o órgão divulgue a lista final.

No Partido Trabalhista Cristão – PTC- o pré-candidato a prefeito Alessandro Souza esteve na Capital do Estado para tentar captar as movimentações e antecipar a mexida do jogo.

João Vinícius do AVANTE aguarda sinal positivo de Manaus para continuar com PROS o diálogo e colocar nome na disputa. Mas a candidatura de João depende mais do contexto do grupo na Capital, do que propriamente dele aqui em Parintins.

Quanto maior número de partido, maior número de televisão e rádio que é bom a qualquer campanha.

O nosso chargista Jucelino Ribeiro captou a preparação que antecede as convenções de Parintins.

texto: Hudson Lima Koiote

