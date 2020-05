MP de R$ 5 bilhões para o turismo entra na mira do Amazonas

Deputado Saullo Vianna estuda mecanismo para o desenvolvimento de projetos, tanto na capital quanto no interior, para captar o recurso

A medida provisória que libera R$ 5 bilhões para o setor de turismo foi tema de reunião virtual entre o deputado estadual Saullo Vianna (PTB) e sua equipe. O parlamentar entende que o crédito pode ser aproveitado pelo Amazonas através de projetos que ajudem a estimular o turismo tanto na capital quanto no interior do Amazonas, no período pós-pandemia do novo Coronavírus.

“O Amazonas, do Alto Rio Negro ao Baixo Amazonas, tem potencialidades turísticas imensas que precisam ser melhor exploradas. A pandemia do novo Coronavírus, além das complicações para a saúde, que são as mais importantes, também trará consequências econômicas e precisamos estar preparados para enfrentar o desafio que virá”, destacou Saullo.

A MP 963/2020 foi publicada na edição desta sexta-feira (8) do Diário Oficial da União e indica que o crédito extraordinário deve ser aplicado no financiamento da infraestrutura turística nacional. Ainda não há informações detalhadas sobre quais segmentos do setor seriam especificamente beneficiados.

No entanto, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, anunciou em abril que o governo federal abriria um crédito emergencial para empresas do ramo, incluindo micros e pequenos negócios. Segundo ele, o Fundo Geral do Turismo (Fungetur) receberia R$ 5 bilhões para a abertura de novos empréstimos durante a pandemia de coronavírus.

Ainda de acordo com o ministro, o crédito atenderia a necessidade de capital de giro do setor, um dos mais afetados pela crise da covid-19. Outra medida provisória editada em abril (MP 948/2020) dá mais tempo para que empresas de turismo e cultura reembolsem os clientes por eventos e pacotes cancelados por conta do coronavírus.

Por Mahira Maia, assessoria de imprensa do gabinete Dep. Saullo Vianna

Postado por Carlos Frazão/JI

Foto: Arquivo PMP