MPAM inaugurou novo prédio em Parintins

A inauguração foi nesta segunda-feira (22). Foto:Facebook Bi Garcia

Foi inaugurado em Parintins nesta segunda-feira (22) o novo prédio do Ministério Público do Amazonas onde presta homenagem aos promotores já falecidos que atuaram na Comarca do município, Nasser Abrahim Nasser Netto e João Lúcio Almeida Ferreira, que terão seus nomes no prédio e no auditório respectivamente.

A procuradora-geral de Justiça do Estado do Amazonas, Leda Mara Nascimento Albuquerque, deseja que com o novo espaço do órgão seja possível realizar mais ações no sentido de dar dignidade às pessoas e de induzir políticas públicas. “O espaço está aqui franqueado a toda população que precisar das ações do Ministério Público e ele vai agir não só de forma proativa, mas empreendendo ações tendentes àquelas condutas vedadas pela lei”, disse Leda Mara.

Com o novo edifício do MPAM em Parintins, o órgão poderá prestar serviços com maior efetividade, como por exemplo a construção da sala de reconhecimento onde não será mais necessário a vítima ficar frente a frente com seu agressor para identificá-lo, afirma a titular da 3ª Promotoria de Justiça, Marina Campos Maciel. “Temos sala de reconhecimento, temos sala de reunião, temos auditório e fora as nossas salas também que com um espaço mais amplo vai nos permitir receber mais pessoas com maior conforto o que influencia no atendimento”, destacou a promotora.

Osman Nasser, 74, pai de Nasser Abrahim Nasser Netto, relatou que adorou a homenagem feita a seu filho.

A mãe do promotor João Lúcio Almeida Ferreira, a Maria Alzirina Almeida de Sousa, 80, conhecida como dona Zizi, disse que ficou emocionada desde o momento que soube que seu filho também seria homenageado. “Estou emocionadíssima. Desde que soube da homenagem fiquei chorando todo tempo porque meu filho era muito amado pela família toda. Para mim foi um choque muito grande porque quando me ligaram para falar que ele seria homenageado foi uma alegria sem tamanho”, falou.

Foto: Gilson Almeida

Participaram da inauguração a procuradora-geral de Justiça do Estado do Amazonas, Leda Mara Nascimento Albuquerque, as promotoras da Comarca de Parintins, Marina Campos Maciel, Eliana Leite Guedes do Amaral e Lilian Nara Almeida, o prefeito da cidade Bi Garcia, o presidente da Câmara Municipal, Telo Pinto, o bispo dom Giuliano Frigeni, o defensor Rodolfo Lobo, familiares dos homenageados, o público em geral e demais autoridades. A inauguração também contou com a apresentação dos bois Garantido e Caprichoso.

Gilson Almeida/blogtadeudesouza.com.br