Município de Parintins é convidado para participar da maior feira de turismo mundial

O município de Parintins irá participar da World Travel Market (WTM), na edição Latin America, de 02 a 04 de abril de 2019, em São Paulo, maior feira de turismo do mundo.

Dos 20 projetos encaminhados pela Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), cinco são do município de Parintins que passaram na primeira fase. Entre eles: Museu dos Bois, Sinalização Turística, Implantação da Coleta Seletiva, Proposta de Financiamento e Incentivo a Cultura e as Artes e Comunidades de São Paulo da Região da Valéria-Acesso, Acessibilidade e Infraestrutura Política.

Para a próxima fase da aprovação dos projetos, o Ministério do Turismo solicita que o município participe da WTM Latin America, evento mundial que reúne as principais tendências do turismo. Mais de 50 países estarão presentes e, em função da segmentação turística e do crescimento que o município vem apresentando no setor, Parintins foi convidado a participar do evento.

Bruna Karlla/Sectur/SECOM