Município declara status de atenção em relação à cheia de 2019

Sob orientação da Defesa Civil do Estado do Amazonas, a Prefeitura de Parintins declarou nesta segunda-feira, 04 de fevereiro, status de atenção do município em relação à enchente do rio Amazonas em 2019.

Conforme o comparativo do nível das águas feito pela Defesa Civil de Parintins, a cheia de 2019 está 1,14 m acima do nível registrado no mesmo período em 2018. Em comparação a 2009, quando foi registrada a maior enchente de todos os tempos, a deste ano está apenas 10 cm abaixo.

Devido à quantidade significativa de precipitação do nível do rio Amazonas, o prefeito em exercício Tony Medeiros tomou ciência do Informativo de Atenção encaminhado pela Defesa Civil do Estado do Amazonas e determinou que órgãos do Município tomem, em caráter de urgência, medidas preparatórias e preventivas para o enfrentamento de prováveis inundações ocasionadas pela subida das águas.

“Trabalharemos de forma intensa na prevenção de maiores problemas. Nossa atuação será concentrada na tomada de medidas que evitem danos humanos, ambientais e econômicos nas áreas que são atingidas pelas grandes cheias”, enfatiza Tony Medeiros.

