Muro de Arrimo continua a ser erguido em Parintins

Os trabalhos de reconstrução do muro de arrimo, na orla de Parintins, continuam. O serviço é de responsabilidade da Prefeitura de Parintins, sendo executada pela Secretaria de Municipal de Obras, Semosp. A obra segue as recomendações de segurança dada pelos órgãos de saúde do município para proteger os colaboradores.

O muro está com 60% de construção pronta, na área conhecida como Comunas, Centro da Cidade, que sofreu desmoronamento e precisou ser reconstruído. O serviço chega à fase de aterro para finalizar a concretagem da obra. Segundo o secretário da Semosp, Mateus Assayag, toda aquela área será reconstruída, até mesmo a rua que foi comprometida. “Estamos fazendo a linha de drenagem, e o início da escadaria de acesso da rua até embaixo”, informou.

Mateus garante que todas as precauções quanto à segurança dos servidores relacionadas ao Coronavírus também são tomadas. “Nós estamos com o cuidado triplicado com todos os nossos colaboradores da secretaria de obras. Todos estão com os EPI’s necessários, mantendo as distâncias que são recomendadas às pessoas para que a gente possa realmente resguardar a saúde e a vida de todos os nossos colaboradores”, destacou.

Eldiney Alcântara/SECOM

Postado por Carlos Frazão/JI