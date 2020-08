Muro de contenção do Porto de Parintins-AM que tombou estava em risco há dois anos

Uma parte do muro de contenção do porto de Parintins, de responsabilidade do governo federal, tombou na manhã desta quinta-feira, 27 de agosto, por volta das 8 horas da manhã. Ainda há poucas informações oficiais sobre o ocorrido e os funcionários que estão no local foram orientados a não falar sobre o caso.

Uma fonte que não pode se identificar informou ao site AmEmPauta e Rádio Clube que justamente o muro de contenção do Porto de Parintins está passando por obras. Também obtivemos a informação que há pelo menos dois anos há risco de tombamento dessa área do reto Porto da cidade.

Três licitações para essa obra já foram realizadas, uma acabou deserta e outra foi realizada, mas o governo federal teria retirado os recursos e acabou sendo cancelada.

A Prefeitura está enviando ao local engenheiros da Secretaria de obras e técnicos da Defesa Civil para avaliar os danos.

Vexame

O porto de Parintins inaugurado em 2005 já passou por várias reformas milionárias e sempre vem apresentando problemas diversos. Em 2019 chegou a ser interditado mais uma vez por problemas na balsa de atracação de embarcações. Entre hoje vexames históricos foram as duas enchentes, de 2006 e 2009 quando o porto de Parintins foi alagado durante a enchente.

Márcio Costa/AmEmPauta

Fotos: Neto Santana e Internautas