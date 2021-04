Musicoterapia emociona pacientes com Covid em hospital de Parintins

A musicoterapia, implantada no tratamento de pacientes Covid-19 no hospital Jofre Cohen, unidade referência em Parintins, contou nesta segunda-feira com a presença dos apresentadores dos bois Garantido e Caprichoso. Israel Paulain e Edmundo Oran, respectivamente, acompanhados do compositor consagrado Enéas Dias, cantaram toadas clássicas como Boi do Carmo, Canoeiro, Flor de Tucumã entre outras.

Os pacientes que tiveram a oportunidade de acompanhar a apresentação estão há vários dias ou até semanas internados em tratamento da Covid-19.

A paciente Amélia Felix, torcedora do Boi Caprichoso, disse que ficou emocionada, pois alivia o estresse que o paciente enfrenta diariamente. “Eles estão aqui alegrando o coração. É uma terapia muito boa”, ressaltou.

A musicoterapia foi implantada no hospital Jofre Cohen pelos enfermeiros Dayse Mendes, Thiago, Tito e Roger Farias. A presença dos artistas dos bumbás passou pela articulação da médica Raysa Paulain. “Nós temos certeza que a música faz bem a nossos pacientes e temos a alegria de contar com esses artistas no dia de hoje”, salientou Dayse.

Israel Paulain, Edmundo Oran e Enéas Dias reafirmaram a alegria de colaborar com a saúde dos pacientes e também com os profissionais de saúde do Hospital Jofre Cohen que estão realizando um belo trabalho. Os artistas se colocaram à disposição para novas apresentações, assim que forem solicitados.

SEMSA/SECOM

Fotos: Márcio Costa