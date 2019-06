Mutirão de saúde ocular tem investimento de mais de R$ 3 milhões em Parintins

(Foto: Márcio Costa)

O mutirão de saúde ocular, iniciado na terça-feira (11), em Vila Amazônia, zona rural de Parintins, demanda um investimento aproximado de R$ 3 milhões de reais. O mutirão faz parte de uma parceria da Prefeitura de Parintins com a Missão Amazônia e Fundação One Sight e conta com cerca de 63 profissionais do Brasil, Estados Unidos e outras países.

A programação vai oferecer 2.100 consultas oftalmológicas com distribuição de óculos, além de 55 cirurgias de pterígio, a conhecida carne crescida. Na Vila Amazônia serão 900 atendimentos oftalmológicos e 20 cirurgias, incluindo indígenas. De 13 a 15 de junho, o trabalho será direcionado à UBS Dr Tussolini, no Bairro da União, com 1.100 consultas e 35 cirurgias.

Dona Maurina Pereira disse ter ficado satisfeita com o trabalho e a parceria da gestão do prefeito Bi Garcia, pois nem todos têm condições de conseguir uma consulta e ganhar o óculos. “É uma oportunidade boa. A vista estava ficando curta pra nós que estamos sofrendo com a idade. Não é só pra mim e sim pra todo esse povo que precisa”, salientou.

Max Maia, que coordena a equipe de mais de 60 profissionais, explicou que o atendimento é completo e vai desde a consulta, passando pela escolha da armação do óculos, laboratório, até o recebimento do acessório. “A estrutura é para atender da melhor forma possível. Temos muito trabalho pela frente para fazer o melhor. A estimativa de investimento é de cerca de R$ 3 milhões”.

O secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, representou o prefeito Bi Garcia na abertura, afirmando a contínua disposição em buscar parcerias para melhor cuidar das pessoas. “É uma política do prefeito Bi Garcia em melhorar o atendimento a todos os parentes desses da cidade e do interior. Não só a Vila. Estaremos também em Parintins para realizar este belo trabalho”, destacou.

SEMSA/SECOM