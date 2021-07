Na Câmara de Parintins, gestos de fé e emoção marcam visita de Nossa Senhora do Carmo

Gestos de fé e emoção marcaram a visita de Nossa Senhora do Carmo na Câmara Municipal de Parintins na manhã deste dia 12 de julho. Na sede do Legislativo, a imagem peregrina foi recepcionada pelo Presidente da Câmara Mateus Assayag (PL), pela Vice-presidente Vereadora Vanessa Gonçalves (PP), pelo Vereador Naldo Lima (Solidariedade) e pelos Servidores do Legislativo. As manifestações de devoção e agradecimentos refletem o grande amor à Padroeira de Parintins.

“Muitos parintinenses se foram em função da pandemia da Covid-19, mas Nossa Senhora do Carmo intercedeu para salvar muitas vidas, e se hoje estamos aqui é porque ela intercedeu por nós”. Dessa forma, o Presidente da Câmara Mateus Assayag agradeceu pelo dom da vida de cada parintinense.

Para Mateus, é uma bênção iniciar a semana com a presença de Nossa Senhora do Carmo na sede da Câmara Municipal e compartilhar desse momento único e especial com os demais Vereadores e Servidores do Legislativo. “Somente agradecer as bênçãos recebidas da Virgem do Carmelo e pedir para que a Padroeira de Parintins continue intercedendo e iluminando nossas famílias, os nossos caminhos e o povo parintinense”, frisou.

A Vice-presidente da Câmara, Vereadora Vanessa Gonçalves, destacou a importância da presença de Nossa Senhora para abençoar o parlamento e os projetos dos legisladores em benefício do povo de Parintins, da sede da cidade e da zona rural.

O Vereador Naldo Lima agradeceu as intercessões de Nossa Senhora do Carmo, principalmente pela oportunidade de desempenhar um mandato parlamentar em prol de toda a população parintinense.

Considerada a maior manifestação de fé do Baixo Amazonas, em 2021 a festa religiosa em honra à Virgem do Carmelo tem como tema “Maria, esposa de José, mãe e auxílio dos cristãos” e lema “Salve, guardião do redentor! Mostrai-vos pai também para nós”. Os festejos prosseguem até o dia 16 de julho.

Texto: Mayara Carneiro – Assessoria de Imprensa da CMP / Foto: Júnior Preto Juju

https://www.parintins.am.leg.br/