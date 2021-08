Na Valéria, Bi Garcia vistoria obras do Ginásio Poliesportivo e ampliação do Água no Jirau

Dando continuidade aos investimentos na infraestrutura da zona rural de Parintins, o prefeito Bi Garcia (DEM), acompanhado do presidente da Câmara, Mateus Assayag (PL), do vereador Telo Pinto (PSDB), e do secretário de Obras, Albano Albuquerque, esteve nesta sexta-feira (20) na comunidade Santa Rita da Valéria para vistoriar as obras de construção de um ginásio poliesportivo com palco para eventos culturais e um castelo com reservatório para 20 mil litros do programa Água no Jirau.

O prefeito também anunciou a revitalização da Unidade Básica de Saúde da localidade, que assim como as já entregues no bairro da União e Vila Amazônia, vai ganhar sala para atendimento médico, Odontológico e outros serviços.

“É importante ver, acompanhar como está a obra, ver de perto a qualidade e fazer os ajustes necessários. A gente sabe a importância que tem esse ginásio e o castelo d’água para os comunitários, portanto temos todo cuidado de ver de perto como está ficando. Ano passado veio a ambulancha e vamos continuar dando atenção para melhorar a vida do povo da zona rural”, garantiu Bi Garcia.

A comitiva foi recepcionada pelo moradores da comunidade que conversaram com o prefeito sobre os investimentos.

“Ano passado recebemos a ambulancha que muito já nos ajudou, agora está sendo construído um ginásio poliesportivo que era o sonho da nossa comunidade e também um castelo de água. Outro ponto importante também é a vacinação que tem chegado cada vez mais para nós moradores daqui. Isso para a gente é muito importante”, disse o comunitário Marlon Farias.

Em parceria com o Governo do Amazonas, uma escadaria e um mirante serão construídos na comunidade.

Secom Parintins

Fotos: Yuri Pinheiro