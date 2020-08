Na zona rural, Parintins ganha fazenda universitária, novo ginásio poliesportivo, ambulância e ônibus

Continuando a maratona de inaugurações da Prefeitura de Parintins, o prefeito Bi Garcia entregou nesta quinta-feira (13) a Fazenda Municipal Luiz Medeiros, em Vila Amazônia.

O núcleo de pesquisa, construído com recursos do Ministério da Defesa, emenda parlamentar da ex-senadora Sandra Braga e Prefeitura de Parintins, tem 10 compartimentos em uma área de 60 hectares e vai atender pesquisadores e alunos da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e do Instituto Federal do Amazonas (IFAM) com projetos e iniciativas voltadas para o desenvolvimento do setor primário da região.

“Tudo que estamos entregando é resultado de viagens a Brasília e Manaus. Vamos fechando parcerias com quem gosta de ajudar e assim vamos trazendo benefícios, para a cidade e para a zona rural. Aqui tem trabalho do passado, mas pensado no futuro da nossa gente”, afirmou Bi Garcia.

As comunidades da gleba também ganharam uma ambulância traçada. Adquirida com recursos do município, o veículo do Programa Resgate Parintins vem todo equipado e especialmente preparado para atuar nas comunidades ligadas por estradas. Outro benefício foi um ônibus de 32 lugares, emenda do ex-deputado federal Hissa Abraão, que vai atuar nos programas sociais realizados pelo município na região.

Também nesta quinta-feira, a Prefeitura entregou o ginásio poliesportivo da comunidade N.S. do Perpétuo Socorro do Laguinho, na gleba de Vila Amazônia. A nova arena esportiva, construída com investimentos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e do Município, leva o nome do professor de educação física e entusiasta esportivo Tristão Cruz.

“Isso tem uma grande importância para a gente. Agora a comunidade vai te não só um lugar para jogar bola, mas um lugar para a gente fazer os eventos. Nós sempre esperamos por isso”, disse o agricultor Elber Ribeiro.

Além disso, na comunidade do Rosário, lago do Máximo, a Prefeitura entregou uma escola de quatro salas de aula, climatizada e com toda mobília para atender 97 alunos. Na colônia Açaí, Bi Garcia deu ordem de serviço para a construção uma escola padrão FNDE e um castelo para abastecimento do programa Água no Jirau.

SECOM

Fotos: Pitter Freitas e Yuri Pinheiro