Na Zona Rural, Prefeitura De Parintins Avança Com Construção E Modernização De Escolas

Mais quatro obras de escolas estão em andamento na zona rural de Parintins e conforme o cronograma de trabalho, em breve serão entregues aos comunitários. Duas delas são realizadas em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e localizadas nas comunidades Igarapé Açu, do rio Mamurú, e Nossa Senhora de Fátima do Canarinho, no rio Jará. Ontem, 23, uma equipe de engenharia da Secretaria de Obras esteve nas comunidades vistoriando o andamento dos serviços.

Nessas comunidades, ambas as escolas são padronizadas, com duas salas de aula, banheiros, área administrativa e recreativa. Outras duas escolas localizadas nas comunidades São Sebastião do Jará e Maranhão, são realizadas com recursos próprios do município.

No Jará, a escola terá quatro salas de aula, com um projeto arquitetônico que beneficiará as atividades socioculturais da comunidade. Na Nossa Senhora das Graças do Maranhão acontece a reforma e ampliação do educandário.

“A obra está em andamento, a cada dia a escola toma forma e em menos de dois meses temos um prédio bem adiantado. Tudo indica que em pouco tempo teremos uma escola de qualidade a serviço dos alunos”, afirma Maria Zenilda Gomes de Araújo, moradora da comunidade São Sebastião do Jará.

Somente em 2019, a Prefeitura de Parintins inaugurou 09 escolas na zona rural, todas padrão FNDE de uma ou duas salas de aula.

Secom/ Foto: Júnior Preto