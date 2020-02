Nação azul e branca elege as coreografias das toadas de Galera

A TV Caprichoso produziu vídeos das coreografias de seis toadas de galera do álbum “Terra: Nosso Corpo, Nosso Espírito”, com duas opções de votação (Foto: Arquivo Caprichoso)

///A Nação Azul e Branca poderá ajudar a escolher a melhor dança, na página oficial do Boi Caprichoso, no Facebook. A votação começou na noite desta quarta-feira (05)./// As coreografias foram criadas por integrantes do Corpo de Dança Caprichoso (CDC) e Companhia de Dança Troup Caprichoso, com supervisão do Conselho de Artes e a coordenação de Jair Almeida.

Ensaios

///O Boi-Bumbá Caprichoso começou os ensaios das toadas do álbum 2020, com a Marujada de Guerra, no curral Zeca Xibelão, na noite de terça-feira (04)./// Os ritmistas, ao comando dos mestres Jonedson Ramos (o Baleinha) e Márcio Cardoso, fazem a passagem da trilha sonora, em preparação ao lançamento das toadas previsto para o dia 28 de março. /// Os ensaios técnicos, nos quais os marujeiros ‘pegam’ as novas toadas, serão realizados semanalmente, às terças, quintas e sextas. Aos sábados, ocorrerão ensaios shows///.

Reforma escritório administrativo

O escritório administrativo do Boi Caprichoso passa por reformas em sua estrutura física. O objetivo é aprimorar a ambientação onde funcionam departamentos fundamentais para a organização do bumbá. O presidente Jender Lobato e o vice-presidente Karu Karvalho visitam as obras regularmente para a garantir a entrega rápida dos serviços e a previsão é que nas próximas semanas, tudo esteja pronto.

Reforma Auditório Norma Simões

A diretoria do Boi Caprichoso realiza reformas na estrutura física do Auditório Norma Simões, com reparos em problemas elétricos e infiltrações. Além disso, o espaço ganha novas janelas para melhorar a ventilação do ambiente, e com isso, o bumbá recebe um local apropriado para a realização de reuniões com os setores envolvidos no desenvolvimento do boi de arena.

Boletim Caprichoso

O Boi Caprichoso, por meio de sua assessoria de imprensa, divulgará boletins segundas, quartas e sextas como forma de informar departamentos internos e a mídia sobre as ações da agremiação cultural em Parintins em Manaus com o objetivo de manter as pautas do boi Caprichoso sempre próximas de todos os comunicadores que divulgam o Festival. Ao mesmo tempo, o presidente Jender Lobato e vice-presidente Karú Carvalho confirmaram os nomes dos jornalistas que atuarão na Assessoria de Comunicação Azul e Branca. Em Parintins o atendimento será feito pelos jornalistas Carlos Alexandre, Gerlean Brasil e Marcos Felipe. Em Manaus, as responsáveis serão Marilza Mascarenhas, Nathália Andrade e Emiliana Monteiro.

Assessoria de Imprensa do Boi Caprichoso