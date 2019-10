Nacional e América conquistam primeira vitória no Parintinzão

Pelo placar de 6 a 1, foi o chocolate aplicado pelo Nacional em cima do Santos, no primeiro jogo da rodada desta quinta-feira, 10 de outubro, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Parintinense de Futebol. Com a vitória o Nacional conquista seus primeiros pontos na tabela de classificação com gols Lucas Rodrigues, Pedro Fragata, Lucas Oliveira, Sebastião de Souza (2x), além do gol contra do atleta Yuri Barros.

Na segunda partida da noite, no Estádio Tupy Cantanhede, com reforça da comunidade São Benedito da região do Tracajá, o América do Parananema se recuperou da goleada sofrida na primeira partida, e venceu o Corinthians do Aninga por 1 a 0. “Apesar das dificuldades e com apoio dos meus companheiros conseguimos essa primeira vitória e estamos aqui para somar e ajudar o América na competição”, destaca o nome do jogo e autor do gol da vitória, o jogador José Carlos.

A segunda rodada do Parintinzão prossegue neste sábado, 12 de outubro, com os seguintes jogos:

1° Jogo (18h30)

Estrela do Norte x Botafogo

2° Jogo (20h30)

Bom Socorro x Amazonas

Com entrada liberada, os jogos do Parintinzão ocorrem nas noites de terças, quintas-feiras e aos sábados, no estádio Tupy Cantanhede, e a competição é promovida pela Associação da Liga Esportiva de Parintins – Alepin, com total apoio da Prefeitura através da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer – Semjuv.

Kedson Silva – Semjuv