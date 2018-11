NAS PENALIDADES: ASPA VENCE AMAZONAS E SE CLASSIFICA PARA SEMIFINAL DA COPA MASTER

Em um jogo emocionante em 01 a 01 no tempo normal, e decido nas penalidades pelo placar de 5 a 4. Assim foi a classificação para a semifinal da Copa Master “Quem Ganha Com Isso é Parintins” da equipe da ASPA Parintins contra o selecionado do Amazonas em jogo realizado no domingo, 25, no Tupizão. “Viemos focado para essa partida, fizemos um grande jogo diante de uma grande equipe, saímos na frente e sofremos o empate no final do final da partida, mas graças a Deus deu tudo certo e tive a felicidade de fazer o gol da classificação. Agora é treinar durante a semana visando a primeira partida da semifinal”, frisou o autor do gol da vitória do time da ASPA, nas penalidades, Messias da Costa.

Também no domingo, no primeiro jogo da noite quem também venceu e se classificou para a próxima fase foi o selecionado da Casa Lima que derrotou o União F.C pelo placar de 2 a 1 com gols de Antonilson Souza e Cleudemar Xavier.

Os outros dois semifinalistas sairam da rodada de sexta-feira, 23, com o Sul América goleando o Atlético União Parintins pelo placar de 5 a 0.

Apesar de ter vencido o Bangu nas penalidades por 3 a 1, a equipe da comunidade Tracajá segundo a coordenação, foi desclassificada por apresentar um jogador irregular. “O time do Bangu se classificou ganhando no recurso, comprovado através de documento que o jogador Antônio Monteiro dos Santos (Tracajá) jogou nas quartas de final de forma irregular”, explicou um dos coordenadores da competição, Nill.

Sobre a disputa da semifinal, Ocivaldo Santos, o Codó, informa que os jogos serão definidos através de sorteio em reunião com os presidentes das quatro equipes semifinalistas (Bangu, Sul América, Casa Lima e ASPA Parintins) na noite de segunda-feira, 26, na área interna do estádio Tupi Cantanhede. “Diferente das quartas de final, a semifinal será em duas partidas (ida e volta), sendo os jogos de ida na próxima sexta-feira, 30, e no domingo, 02 de dezembro”, completou Codó.

A competição senhior tem o apoio da Prefeitura Municipal de Parintins e acontecem nas sextas e domingos a partir das 18h no estádio Tupi Cantanhede.

Kedson Silva/JI