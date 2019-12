Natal mais feliz: 1200 famílias recebem cestas básicas da Prefeitura de Parintins

O prefeito Bi Garcia, a primeira dama Mayra Dias e o vice Tony Medeiros comandaram o evento.

Com o objetivo de proporcionar um Natal com mais felicidade, a Prefeitura de Parintins, por meio do programa de benefício eventuais, entregou no ginásio Elias Assayag 1200 cestas básicas a famílias do município na sexta-feira (20).

“Nosso governo não se faz só de obras, mas também de ações que possam melhorar a vida do nosso parintinense lá na casa dele. Queremos contribuir para um Natal mais feliz, e ver que podemos ajudar. Vamos ajudar”, disse Bi Garcia.

As famílias beneficiadas levavam suas cestas básicas em triciclos, bicicletas, moto-táxis e até nos ombros. “Quero agradecer primeiramente a Deus e em segundo ao nosso prefeito porque ele é único que nos olha como seres humanos. Muitos já passaram e não fizeram a mesma coisa. Esse rancho veio na hora certa”, comemorou a autônoma Kédma Trindade.

No evento, Bi Garcia anunciou novos investimentos que virão ao município. Lembrou que nesta semana centenas de kits bebês foram entregues às grávidas e disse que, nos próximos dias, dezenas de cadeiras de rodas serão entregues aos deficientes pela Prefeitura de Parintins.

Secom