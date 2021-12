“Natal nos Cetis” apresenta espetáculos na capital no interior do Estado

O projeto “Natal nos Cetis”, com espetáculos do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, está de volta na programação da campanha “O Mundo Encantado do Natal – Onde a magia é feita de alegria”, do Governo do Amazonas, por meio de uma parceria entre as secretarias de Cultura e Economia Criativa e de Educação e Desporto. Na tarde desta terça-feira (30/11), o Centro de Educação de Tempo Integral Marcantonio Vilaça 2, na avenida Max Teixeira, na Cidade Nova, recebeu a “Parada Natalina: Tonho e Paco”, com os alunos do curso de Teatro Musical.

A iniciativa faz parte do programa +Cultura, realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, em parceria com o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e a Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), com apoio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), TV Encontro das Águas e Imprensa Oficial do Estado do Amazonas (IOA).

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, contou que a primeira edição do “Natal nos Cetis” aconteceu em 2019 e, desta vez, foi ampliada para seis municípios, além de oito centros da capital. Ele explicou que, no total, vão ser apresentados quatro espetáculos: “Uma Carta de Natal”, “Tonho e Paco”, “Uma Árvore de Natal” e “Natal Caboclo”.

“Começamos com dois municípios, Iranduba e Manacapuru, além da periferia de Manaus, e, nesta volta, seguimos para cidades como Parintins, Nhamundá, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Envira e mais uma vez para Iranduba”, afirmou o titular da pasta. “Hoje temos 32 pessoas envolvidas nas ações”.

A secretária de Educação, Kuka Chaves, destacou o trabalho em conjunto das pastas. “Nosso objetivo é proporcionar uma experiência completa aos estudantes da rede estadual”, comentou a gestora.

Abertura – Na segunda-feira (29/11), o projeto chegou a Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus), na Escola Estadual de Tempo Integral (EETI) Maria Izabel Ferreira Xavier Desterro e Silva, para apresentação do espetáculo “Uma Carta de Natal”, com a Orquestra Jovem, Coral Adulto e Grupo Experimental de Teatro do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro.

“’Uma Carta de Natal’ foi inspirada no sentimento de fraternidade, no amor, na reunião em família”, afirmou o coordenador artístico, Baldoíno Leite. “As mensagens foram escritas pelo Thiago Oliveira, dramaturgo e coordenador do Liceu Digital”, destacou.

O diretor da escola, Fábio Pereira, avaliou que a iniciativa atende uma necessidade dos alunos, que, segundo ele, são carentes de atividades culturais. “Nós trabalhamos com um público em vulnerabilidade social, distante deste tipo de ação, então, essa experiência é importante”, comentou.

Kelry Nascimento, aluna do segundo ano do Ensino Médio, reforçou a importância do “Natal nos Cetis” chegar no interior. “Foi excelente, necessitamos de mais ações assim. Eu sou fã de música e gostei bastante, queria que viesse mais vezes para a nossa escola”, disse a estudante.

Programação – Para o diretor do Liceu Claudio Santoro, maestro Davi Nunes, o projeto também é uma porta de entrada para o Liceu Digital, que tem o propósito de ampliar a oferta de cursos e potencializar o que cada município tem e, a partir daí, desenvolver atividades artísticas e culturais.

“Queremos deixar uma semente plantada para que, no futuro, possamos fortalecer ações culturais no interior do nosso Estado e despertar novos talentos”, comentou o regente.

A programação do “Natal nos Cetis” segue nesta quarta-feira (1º/12), na Escola Estadual Dra. Zilda Arnes Neumann, na zona norte, com o espetáculo “Uma Árvore de Natal”; na quinta-feira (02/12), no Ceti Elisa Bessa Freire, na zona leste, com “Uma Carta de Natal”; e no Ceti Deputado Gláucio Gonçalves, em Parintins, com “Natal Caboclo”.

Na sexta-feira (03/12), em Manaus, é a vez do Ceti Senador Petrônio Portella, na zona centro-oeste, com “Tonho e Paco”; enquanto, em Parintins, o “Natal Caboclo” vai ser encenado na Escola Estadual São José Operário.

