Natal Solidário: Caprichoso realiza ação social para toda comunidade parintinense

O Boi Caprichoso realiza nesta quinta-feira (23/12) a maior ação social de sua história, com serviços gratuitos que contemplam todos os sócios, colaboradores, artistas e a população em geral. A iniciativa, intitulada “Caprichoso – Natal Solidário” ocorre no Complexo Zeca Xibelão, em Parintins, a partir das 8 horas. A atividade encerra oficialmente as ações solidárias de amparo aos brincantes realizadas pela diretoria azul branca em 2021.

A programação conta com a oferta de serviços na área da saúde como: consulta oftalmológica, consulta odontológica, atendimento médico, testagem Covid-19,Testagem IST’s, vacinação contra a Covid-19 e atendimento psicológico. Na área do serviço social, haverá expedição de RG (1ª e 2ª Via), corte de cabelo, consulta jurídica, além da entrega de cestas básicas.

O presidente do Boi Caprichoso Jender Lobato destaca a oferta de serviços gratuitos à comunidade parintinense. “Nosso boi cumpre mais uma vez com o seu papel social e ajuda a população de nossa cidade. Vale lembrar que os atendimentos são voltados para toda a população, independente de ser torcedor do Caprichoso ou não, nós estaremos aqui com uma equipe completa para receber a todos”, enfatiza.

Durante a ação, haverá som ao vivo com os cantores oficiais do bumbá. As atrações são Paula Gomes, Gean Figueira, Diego Brelaz, Caetano Medeiros e Cássio Gonçalves. Quem comparecer durante o evento também concorre a sorteio de CD’s, de bicicletas, de brinquedos e de camisas modelo “Tradição Que Renasce”.

A ação solidária conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Parintins, na pessoa do prefeito Bi Garcia e do Deputado Estadual Saullo Vianna.

Texto: Assessoria

Foto: Pedro Coelho