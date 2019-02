Navarro e Lentes Caboclas visitam galpão do Boi Bumbá Caprichoso

O Coletivo Fotográfico Lentes Caboclas e o fotógrafo Carlos Navarro Infante visitaram hoje (05) o Galpão do Boi Bumbá Caprichoso, cumprindo assim parte da agenda de ações do profissional em Parintins (distante 369km de Manaus).

A visita, segundo Navarro, deu-se no intuito de conhecer o local e estrutura onde é projeto o Boi de Arena, além de registrar o processo final daquilo que é apresentado no Festival Folclórico de Parintins e que faz parte do projeto fotográfico do Lentes Caboclas que pretende documentar o Festival desde o momento em que é pensado, até o momento em que os módulos alegóricos retornam para o Galpão.

Recebidos e acompanhados por Ericky Nakanome, Presidente do Conselho de Arte do Boi Caprichoso, o coletivo fotográfico visitou as instalações onde são projetados os módulos alegóricos e os galpões onde são confeccionados.

Na oportunidade, os profissionais da fotografia receberam Kits do Boi Caprichoso e avaliaram futuras possibilidades de aproximação entre o Coletivo Fotográfico Lentes Caboclas Caboclas o Boi Caprichoso.

Por Daniel Brandão/Coletivo Lentes Caboclas