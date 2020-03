Navio Parintins vence e avança para a próxima fase da Copa Alvorada de Futsal

Nesta quinta-feira, 5 de março, o Ginásio de Esportes Elias Assayag foi palco para mais cinco jogos da Copa Alvorada de Futsal. A competição está na segunda rodada da fase classificatória e a cada novo duelo, o nível técnico se aprimora com os elencos recheados de craques, tanto no naipe masculino, bem como no feminino.

A noite começou com a vitória do atual campeão entre as mulheres, As Santistas, que bateu por 4 a 0 o time do Atlético Futsal. Na primeira etapa, as duas equipes travaram um duelo parelho, em um jogo bastante amarrado. Porém, no segundo tempo, prevaleceu a experiência das atletas do peixe, que conseguiram consolidar o triunfo.

Logo em seguida, um jogo equilibrado ditou ritmo da noite. Real Corinthianas e Minas Tracajá protagonizaram um embate com chances claras para os dois lados, que travaram na eficiência das goleiras. No entanto, a atleta Paula conseguiu balançar as redes e fez o único gol do jogo, estabelecendo a vitória do Real Corinthianas por 1 a 0.

No continuar da rodada, os homens entraram em quadra, com três duelos de arrepiar o torcedor. Com pressão vindo das arquibancadas, Casa Sony derrotou a Sociedade Esportiva Santa Clara pelo placar de 2 a 1, em jogo válido pelo grupo A. Com o resultado positivo, o time vencedor carimbou seu passaporte para o mata mata da competição.

Logo depois, no grupo B, o atual campeão Navio Parintins encontrou dificuldades no primeiro tempo contra o Esporte Juv. Grupo Barreirinha, no entanto, definiu a partida na etapa final e venceu por 3 a 0. Com a vitória, o time da ilha garantiu sua vaga na próxima fase e se mantém forte na luta pelo bicampeonato.

No último jogo da noite, no grupo C, Peladeiros e Ariramba dueleram lance a lance em um jogo decidido no capricho dos detalhes. O time visitante, da cidade de Barreirinha, aproveitou uma de suas oportunidades e sacramentou o triunfo pelo placar mínino de 1 a 0. Com isso, o time também confirma sua presença na fase final do torneio.

A Copa Alvorada de Futsal retorna na próxima terça-feira, 10 de março, com muito mais emoção ao torcedor do Baixo Amazonas. As partidas são transmitidas ao vivo pela Rádio Alvorada FM 100,1 e pelo Facebook na página Sistema Alvorada de Comunicação.

Foto: Renan Mota

Texto: Marcos Felipe