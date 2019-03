Navio Parintins vence fora de casa e fica a um empate da semifinal da Copa Alvorada de Futsal

A experiente equipe parintinense do Esporte Clube Navio Parintins superou a pressão da torcida barreirinhense e com gols de Silvinho, Salomão e Jhonathan, venceu fora de casa o Esporte Clube Barreirinha pelo placar de 3 a 0. O jogo que aconteceu no ginásio Eduardo Braga, na noite de quinta-feira (16/03) é válido pelo jogo de ida da quarta de final da Copa Alvorada de Futsal.

“Sabiamos que iamos enfrentar esse ‘caldeirão’, mas trabalhamos bastante e com apoio da nossa pequena torcida e dos nossos familiares que carregamos no coração, conseguimos essa importante vantagem. Mas sabemos que não tem nada ganho e vamos jogar em Parintins em busca de mais uma vitória”, destacou o jogador Jhonnathan autor do último gol parintinense.

Com a vitória, a equipe da Ilha Tupinambarana joga na próxima quinta-feira (21/03), em Parintins, diante de sua torcida, o jogo de volta contra Barreirinha precisando somente de um empate para avançar à próxima fase.

Já ao selecionado da Princesinha do Ramos, só a vitória interessa no jogo de volta para levar a decisão da vaga para as penalidades. “Jogamos bem e de igual pra igual. Nossos jogadores foram guerreiros, deram o seu máximo em quadra, não aproveitamos as oportunidades e infelizmente acabamos pecando na marcação e sofrendo gols. Mas não tem nada perdido, e agora, vamos trabalhar para buscar a vitória em Parintins”, comentou o treinador barreirinhense, Galo.

Foto: Jair Carneiro

Kedson Silva/JI